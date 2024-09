Marianna Schreiber znów zawalczy na Clout MMA! Wiadomo, z kim się zmierzy. "Jeżeli nie pójdzie DO WIĘZIENIA"

Te walki są bezbolesne. Pamiętajcie o tym, że nawet mistrzowie świata MMA, UFC, KSW czy FAME MMA czy CLOUT MMA, zawsze ale to zawsze są na potężnych środkach przeciwbólowych, w które zaopatruje prywatny anestezjolog. Do tego dochodzą sterydy anaboliczne i sztuczny hormon wzrostu, które odbiją się w następstwie na gospodarce hormonalnej, która będzie mocno zaburzona i będzie podlegać regularnym kontrolom przez endokrynologa i przyjmowanie leków oraz pewnych ilości hormonów już do końca życia. Czyli uzależnienie farmakologiczne. Czasem też używają takiego środka dodatkowo jak adrenalina aby widzowie mieli efekt dodatkowych bodźców emocjonalnych ze strony osób walczących. Są mięsem armatnim za pieniądze, których połowę poświęcą na dozgonne leczenie. Dla jednego szoł. Dla Frik Fajtu. Jest to ich wolna, nieprzymuszona wola. W trakcie walki bólu nie czują tylko czekają aż którejś ze stron zgaśnie światło czyli nokaut. Dotyczy to wszystkich tego typu dyscyplin włączając w to też zawodowy boks a nawet Wrestling. Kontuzje, to norma. Ważne, że środki przeciwbólowe są. I to konkretne.