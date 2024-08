Laluna brała Ozempic, żeby SCHUDNĄĆ. Teraz płacze na Instagramie: "Po odstawieniu bardzo szybko przybiera się na wadze"

Temat stosowania przez celebrytów "popularnego" Ozempicu, który jest lekiem służącym do walki z cukrzycą, wraca jak bumerang. Laluna należy jednak do wyjątkowo nielicznego grona gwiazd, które publicznie przyznają się do jego stosowania. Była "królowa życia" ma jednak jasno określone stanowisko dotyczące tego leku.

Dzień dobry. W życiu. Mówiłam wam, że masakra mi się po nim stała. To bardzo niebezpieczny lek. Najlepsze jest to, że mi to lekarz przepisał, bo miałam początki cukrzycy. No widzicie, ale ten lekarz odchudza wszystkich pacjentów tym lekiem, a później po jakimś czasie wszyscy mają ogromne problemy. Po odstawieniu leku Ozempic bardzo szybko i mocno przybiera się na wadze, ale pamiętajcie nie każdy. No i taka rada ode mnie, jak nie brałaś go nigdy, to nie ruszaj. A jak bierzesz, to bierz do końca życia pod opieką lekarza, bo inaczej lipa będzie - stwierdziła.