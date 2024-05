Laluna psioczy na klinikę po operacji bariatrycznej. "To był NAJWIĘKSZY BŁĄD w moim życiu"

Laluna psioczy na polskie kliniki medycyny estetycznej

Jestem pod opieką innych lekarzy, zobaczymy co dalej. Nie chcę na razie za dużo wypowiadać. Jedynie co wam mogę napisać, to to, że bardzo żałuje operacji bariatrycznej - to był największy błąd w moim życiu, a ja do błędów się zawsze przyznaje. Operacja bariatryczna jest dla osób bardzo otyłych i przewlekle chorych, a nie dla osób z lekką nadwagą, które chcą zbić wagę do walki lub na lato szczerze mówiąc. Klinika powinna mnie odesłać do domu, a nie skasować mega duże pieniądze i wystąpić w programie!! Jestem zawiedziona, ale prywatne kliniki tak właśnie postępują (oryg.) - pisała Laluna na Instagramie.