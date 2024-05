Laluna CIERPI z powodu powikłań po operacji zmniejszenia żołądka: "Jest ciężko"

Lili 22 min. temu zgłoś do moderacji 16 4 Odpowiedz

Ja to jestem jednak jakaś zacofana, pod kamieniem chowana i strasznie tchórzliwa, bo ja się kuźwa boję do dentysty chodzić i się telepie na fotelu... pobieranie krwi, usg piersi, cytologia, a już o bardziej inwazyjnych badaniach typu kolonoskopia nie mówiąc... ale jak trzeba to człowiek zaciska zęby i idzie, ale strach mam ogromny, telepie sie jak galareta, słabo mi się potrafi zrobić z nerwów, a tu dobrowolnie, na własne życzenie wyciąć sobie kawałek żołądka... niepojęte...przecież ona wcale nie była otyła??? Nie wierzę w to co czytam!!