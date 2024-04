Laluna żali się, że za mało schudła po operacji zmniejszenia żołądka: "Myślałam, że nie będę głodna, a ja oczami wpierd**lę wszystko"

Nie jest tajemnicą, że Laluna ma słabość do operacji plastycznych i różnego rodzaju zabiegów. Celebrytka skrzętnie relacjonuje swoje podróże do klinik w Turcji za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Niedawno gwiazda "Diabelnie boskich" zdecydowała się na operację bariatryczną , która miała pomóc jej zrzucić zbędne kilogramy. W drodze wyjątku wspomniany zabieg został przeprowadzony w Polsce, co też pojawiło się w jednym z odcinków programu.

Laluna żali się lekarce, że za mało schudła po operacji skurczenia żołądka

Lekarka próbowała wyjaśnić gwieździe, że jej oczekiwania są wyolbrzymione, a apetyt jest odrębną kwestią, za którą odpowiada mózg. Natomiast owa operacja przyczyniła się do szybszego osiągania poczucia sytości.

To nie jest tak, że my głowę operujemy. Bo to nie chodzi o głód, tylko chodzi o sytość - skomentowała specjalistka.