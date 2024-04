Laluna ujawnia, jak zmieniła się jej sylwetka po operacji bariatrycznej. "NIE WISI mi ani kawałek skóry"

Olekson 37 min. temu zgłoś do moderacji 7 8 Odpowiedz

Masowe zwolnienia przez rosnące niesłusznie koszty energii(zwykła spekulacja oraz działanie na szkodę państwa/obywateli przez wprowadzanie zielonego ładu i łykanie każdej ekologicznej bajki), utrudnienia legislacyjne(komplikowanie jak tylko się da prowadzenia firmy), pensja minimalna(która ustala się bezsensownie tylko po to aby ratować ZUS i dalej okradać Polaków), korupcja(Polska jest w czołówce krajów koruptogennych a nasze coraz mniej moralne społeczeństwo przekłada się na to ze kradnie już większość, urzędników, służb, polityków, prawników), na koniec widmo wojny( do której wszczęcia pchają nasi kochani politycy co jakby nie było powinno być ścigane z urzędu)