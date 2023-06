Laluna Unique chwali się KOLEJNYM zabiegiem na twarz i pieje z zachwytu: "Jestem zachwycona!" (FOTO)

gość 18 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Pracuje od niedawna z dziewczyną która jest fanką medycyny estetycznej... Oczywiście fotki na insta a twarz na żywo to inna bajka. Na insta atrakcyjna dziewczyna, porobiona ale mimo wszystko nadal przyjemna dla oka. Z bliska bez tych filtrów i oświetlenia twarz wygląda dziwnie-napuchnięta, wielka, z jakimś nierównościami, zgrubieniami, szara. Nawet nie potrafię tego opisać ale uważam że za coś takiego powinno lecieć odszkodowanie. A ta laska jeszcze planuje kolejne poprawki w tej samej klinice. Serio ci niektórzy lekarze naprawdę mają dobrą "bajere" skoro potrafią wmówić klientce że to co robią im na twarzy jest ładne. Chociaż to nie ma nic wspólnego z upiększaniem i estetyką. To żerowanie na kobiecych kompleksach, które jak się okazuje wcale nie znikają bo jedna operacja jest zapowiedzą kolejnej.