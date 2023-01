Laluna Unique prezentuje kolejne efekty pracy tureckich chirurgów: "Jestem tak ku*ewsko szczęśliwa!" (FOTO)

DOROTA 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Powiedzcie mi tylko, kto to obserwuje w necie, bo dla mnie to jest dopiero zagadka. Co trzeba mieć we łbie, żeby taką osobę (dodam, że moim zdaniem bardzo chorą) obserwować? Chyba tylko niezdrowa ciekawość to powoduje.