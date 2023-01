Laluna Unique pokazała się po kolejnej operacji plastycznej. "Módlcie się, żebym przetrwała tę noc" (ZDJĘCIA)

Sporą częścią contentu, który publikuje Laluna Unique są relacje z przebytych zabiegów medycyny estetycznej i operacji plastycznych. Gwiazdka nie kryje się ze swoim zamiłowaniem i ochoczo chwali się kolejnymi podróżami do Turcji, wymieniając przy okazji, które części ciała zamierza tym razem poprawić. Kilka tygodni temu "Królowa" oznajmiła, że na swoje zabiegi i operacje wydała do tej pory dwa miliony złotych !

Gwiazdka "Królowych życia" porównała swój pooperacyjny wygląd do postaci z bajki "Teletubisie". Po ciężkiej nocy znów odezwała się do obserwatorów, pokazując przy okazji, jak usiłuje zjeść śniadanie.

Dzień dobry kochani, witam się z wami na śniadanku. Przespałam troszkę, tak z parę godzin spałam, to nie jest aż tak źle. Nie jest mi łatwo jeść, ale jakoś muszę dać radę. No, dzisiaj mi te oczka jeszcze bardziej spuchły, ale myślę, że będzie dobrze. No, nie ma filtra, pokazuje wam wszystko na żywo tak, jak chcieliście, nie wiem w sumie dlaczego, ale wydaje mi się... co ja pi*rdole w ogóle? - zakończyła wypowiedź.