Laluna Unique ujawnia, ILE WYDAŁA na operacje plastyczne! Kwota zwala z nóg...

Nanns 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Podróba podróbę goni , te rzeczy które ona nosi i sprzedaje to projektant takich na oczy nie widział Ona nie jest taka bogata na jaka się kreuje chodź cis tam kasy ma Ja bym się wstydziła w takich podrobach chodzić Owszem ma 2 torebki LV ale jazda oryginał i zbierałam na nie - i tak są super mam je 6 lat i dalej jak nowka , mam klapki z diora i kolczyki tez oryginały i tez na nie odkładałam i na święta w prezencie sobie kupiłam Te jej płaszcze koszulki .. to wszystko podróby są a cena kosmos Tak na prawdę do tych cen dołożyć 600,- i jest oryginalna rzecz z diora LV lub Moliera2 Takie jest moje zdanie