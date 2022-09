Tak KIEDYŚ wyglądała Laluna z "Królowych życia"! Pokazała fotki bez tatuaży i SPRZED OPERACJI (ZDJĘCIA)

Lola 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Mi się wydaje, że ci chirurdzy, co operują te kobiety w Turcji muszą mieć niezłą z nich bekę. Co jedna to lepsza, waszne, że płacą za s one chore fanaberie. Nowe usta kaliny wyglądają jak przyssawka. Jak można sobie robić taka krzywdę i uważać, że tak jest piękne?