Laluna Unique odgraża się Caroline Derpienski. "Teraz to na pewno jej NIE POPUSZCZĘ"

Caroline Derpienski i Laluna Unique miały okazję poznać się nieco bliżej na niedawnej konferencji Clout MMA. "Dolarsowa królowa" wystąpiła w roli spikerki, zadającej pytania między innymi "królowej życia". Celebrytka nie omieszkała jednak wbić szpileczkę Lalunie, zagadując ją między innymi o podróbki. Stwierdziła wówczas, że "jak może tytułować się królową życia i chwalić, że chodzi w podróbkach". Gwiazda TTV nie pozostała jednak dłużna i z właściwą dla siebie gracją odpowiedziała Caroline.

Nawet gdybyś zap***dalała w samych oryginałach, czy w podróbach, to Polska jest tak specyficznym krajem, że nawet, jak wy****dolisz z tą torebką Chanel, która jest oryginalna, to takie tiktoki za****dalają o tobie, że połowa i tak myśli, że masz podróby - mówiła.

Dalej było już tylko lepiej, bo Laluna stwierdziła, że doszły ją słuchy, że Derpienski mieszka w wynajmowanym mieszkaniu w Miami. Na to Caroline kilkukrotnie odbiła piłeczkę, by w końcu skwitować całą wymianę zdań słowami: "jestem w Polsce, żeby pogwiazdorzyć i pośmiać się z takich pseudocelebrytek jak wy".

Laluna nie odpuszcza Derpienski

Można było mieć wrażenie, że wymiana zdań pomiędzy celebrytkami to tylko swoista promocja wydarzenia, ale wygląda na to, że konflikt poszedł jednak o krok dalej. Laluna na Instagramie ujawniła, że Caroline zablokowała ją we wszystkich kanałach.

Przecież to niby takie żarty i show-biznes. To co ona się tak obraziła. Sama do mnie pisała i mówiła, że jest za mną i nie chce konfliktu. O ty, fałszywcu jeden. To teraz to na pewno jej nie popuszczę - pisała.

"Królowa życia" nagrała również instastory, w którym stwierdziła, że "idzie po dolarsową"

20 kilo schodzimy w dół i dolarsowa, nie ominie cię to, że wyjdziesz ze mną do ringu. Za to, że mnie zablokowałaś, mówiłaś, że mnie lubisz, że stajesz za mną, a mnie wszędzie zablokowałaś. Jesteś fałszywa, mówiłaś, że cię hejt nie rusza, że chciałaś show, a jednak cię ruszyło, jak cię cała Polska wybuczała. Kazałaś nie mówić o Lalunie. Ja przestałam dodawać o tobie story, a ty mnie zablokowałaś wszędzie - mówiła.

Jesteście ciekawi, jak mogłoby wyglądać ich starcie na ringu?

