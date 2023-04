Laluna Unique odpowiada Sylwii Bombie i wspomina ich udział w programie "99 – gra o wszystko": "Uczestnicy chcieli jej ELIMINACJI"

Obie Panie wywodzą się z tej samej stacji, TTV. Sylwia Bomba zasłynęła udziałem w "Gogglebox" , natomiast Laluna Unique wybiła się za sprawą programu "Królowe życia" . Każda z nich brała też udział w programie "99 – gra o wszystko" . Mogło się wydawać, że celebrytki są do siebie pozytywnie nastawione, ale ostatnio wyszło na jaw, że chyba nie pałają do siebie ogromną sympatią.

Sylwia Bomba komentuje poczynania Laluny Unique

To jest osoba, która wywodzi się z mojej stacji. Natomiast ja postanowiłam sobie, że nie będę zabierała głosu na temat Laluny, na temat pani, która w mediach ma czarną przepaskę na oczach [...] Ostatnio była dość głośna afera. [...] Musiała się stawić na komisariacie, w celu jakichś wyjaśnień… To nie jest zdecydowanie moja grupa docelowa [...] To nie jest osoba, z którą ja mam jakąś dobrą relację, albo chciałabym utrzymywać kontakt. Szanuję to, że wywodzimy się z jednej stacji, pozwolę sobie nie zabierać głosu - powiedziała Sylwia Bomba w rozmowie z dziennikarzem "Jastrząb Post".