Sylwia Bomba ciepło podsumowuje znajomość z Laluną: "To nie jest osoba, z którą chciałabym utrzymywać kontakt"

Laluna Unique zasłynęła dzięki stacji TTV, w której to wyrosła na jedną z największych gwiazd. Wszystko za sprawą programu "Królowe życia", gdzie występowała przez kilka sezonów. W ostatnim czasie zrobiło się o niej głośno w kontekście "hotelowej burdy", w którą to została zamieszana. Laluna błyskawicznie wytłumaczyła się jednak w oświadczeniu, że pokój był jedynie wynajęty na jej nazwisko, a jej samej nie było na miejscu, kiedy doszło do "rozróby".