Sylwia Bomba chwali się ogromną łazienką w nowym domu. Jest na bogato? (FOTO)

Mam takie kafle w kotłowni....niezłą kasę przytuliła po śmierci tatusia jej córki.W sumie to córka tylko mamusia nią dysponuje do ukończenia 18 tki dziecka , obawiam się że nic już z tych pieniędzy nie zostanie bo Bomba wyda je na swoje potrzeby.Prawo nie zabezpiecza majątku nieletniego odziedziczonego po rodzica powinno być tak 50 % może dysponować w imieniu nieletniego a 50 % powinno być "zamrożone" do 18 stki aby nikt nie położył na to łapy. Prawda jest taka że rodzic wydaje na kasę na wspólne życie , bardziej na swoje potrzeby nowe mieszkanko , dom , wakacje i bierzące potrzeby a tak naprawdę majątek nie jest jego bo w przypadku gdy są małżeństwem swoją dolę dostaje ale zawłaszcza całość .Bomba jest typowym przykładem takiego zachowania.Mała ma majątek po ojcu a mamusia go wydaje "w imieniu córki".A co jak urodzi drugie dziecko z innym facetem ? Mała będzie musiała się podzielić z rodzeństwem majątkiem po mamusi np.mieszkaniem które zostało kupione za pieniądze jej pieniądze po zmarłym tacie .To nie jest OK.