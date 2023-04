Sylwia Bomba chwali się pokojem córki w NOWYM DOMU: różowa toaletka, pastelowe kolory i balony (ZDJĘCIA)

Sylwia Bomba kilka lat temu zyskała ogromną popularność dzięki występom w programie "Gogglebox". Nikt chyba nie przypuszczał wówczas, że program, w którym to inni oglądają telewizję i komentują to, co widzą na ekranie, zrobi taką furorę i wylansuje występujących w nich uczestników na gwiazdy. Na fali popularności celebrytka wzięła jeszcze udział w "Tańcu z Gwiazdami", a teraz z powodzeniem radzi sobie na Instagramie, na którym to obserwuje ją już ponad 820 tysięcy internautów.