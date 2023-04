Sylwia Bomba mówi o spadku po byłym partnerze. Pokazała SĄDOWE DOKUMENTY

Madzia Buczek 14 min. temu zgłoś do moderacji 18 4 Odpowiedz

Ale te baby są wredne. U nas w rodzinie taka jedna zdradziła swojego męża, jeszcze oskarżyła go pobicie co jest nieprawdą, bo nawet obdukcji nie zrobiła, sąd ustanowił zakaz zbliżenia się do siebie, a w święta chłop się z tego wszystkiego powiesił. A ta od wczoraj na Facebooku czarne kokardeczki i wielką żałobę ma. To jest bezczelność.