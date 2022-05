Laluna Unique planuje KOLEJNĄ OPERACJĘ! "Nie wiem, czy piersi sobie nie ZMNIEJSZĘ"

Podczas walki z Wiktorią Jaroniewską najbardziej ucierpiał nos Katarzyny , który jak na ironię około półtora roku temu poprawiała sobie w jednej z tureckich klinik. Słynąca z zamiłowania do chirurgii plastycznej "królowa" zafundowała sobie wtedy szereg innych zabiegów i oznajmiła, że nie zamierza więcej iść pod nóż , ponieważ teraz chce zostać sportsmenką.

Schodzę do wagi 65 kilogramów - mówiła w nagrywanym jeszcze przed walką materiale. Ja mam wsadzone w pośladkach 10 kilogramów. Na stronę po pięć. Czyli schodząc do wagi 65, ja będę wyglądała, jakbym ważyła 56. Ja nigdy nie chciałam tak mało ważyć. Ja zawsze chciałam być kobietą kształtów wielkich. Wielka d***, c*** z Ameryki, wąska talia, ja chciałam być duża - zwierza się Unique, zdradzając jak chciałaby wyglądać.