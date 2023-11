Laluna Unique przeszła operację zmniejszenia żołądka! "NIE JEST ŁATWO" (FOTO)

Miki 16 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Jako osoba, która przeszła taki zabieg z powodu olbrzymiej otyłości powiem tak, że mimo spadku ponad 50 kg wagi mam problemy z przyswajaniem witamin, anemię z powodu znikomego wchłaniania witaminy B12 (brak czynnika Castla, który musi połączyć się z witaminą B12, aby ona z kolei miała szansę wchłonąć się w jelicie cienkim, a w trakcie operacji wycinąją fragment żołądka, gdzie jest produkowany ten czynnik), a teraz mam problem z anemią i układem nerwowym. Wieczna zgaga po wszystkim co zjem i muszę być na lekach. O ciąży mogę zapomnieć. Włosy poleciały jak przy chemioterapii, Coraz bardziej żałuję tej operacji, mam depresję, że wcześniej nikt tak do końca nie powiedział mi o skutkach ubocznych. Cieszę się, że zrzuciłam ogromny ciężar i stawy przestały tak boleć, ale to co otrzymałam w zamian też jest ciężkie do ogarnięcia,