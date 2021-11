Laluna Unique radzi: "26 lat to dobry wiek, żeby coś sobie poprawić. Im później, tym lepiej"

Mmm 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Mam 45 lat i nigdy nie miałam operacji piersi, twarzy...niczego.Jestem za to bardzo zadbana.W wieku 30 lat to mi fajek nie chcieli sprzedawać (nie dla mnje- ja nie palę).Nie palę, nie piję, dbam o dietę, ćwicze( umiarkowanie) i umiarkowanie korzystam z medycyny estetycznej- mezoterapia.Kosmetyki z średniej półki.I co? I ok.A ta pisze, że 26 lat to operacje.Kto to jest?