Laluna Unique z "Królowych Życia" i jej nowa twarz pozdrawiają hejterów: "Mam wy***ane. Wyglądam PRZEKOZACKO"

Ania 9 min. temu

Jak zwykle Polacy oceniają książkę po okładce. To ona ma się czuć dobrze a nie wy, to jej ciało i jej życie. Nie popieram operacji plastycznych, ale dziewczyna jest przynajmniej dobrym człowiekiem patrząc po tym co prezentuje w TTV. Dba o mamę i córkę a pewnie nie jedna z was ma wywalone na najbliższych i dlatego sieje jedem na pudlu. Jedni kochają naturę inni nie, ale szanujcie ludzi w tym toksycznym świecie, bo od tej nienawiści i zawiści to człowiekowi z drugim człowiekiem rozmawiać się nie chce. Życzę dużo zdrowia i bądź taka jaka jesteś jeśli daje Ci to szczęście. Pozdrawiam