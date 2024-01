Laluna Unique SCHUDŁA 11 kg po operacji zmniejszenia żołądka i ubolewa nad swoją dietą. "Nic innego mi NIE PRZECHODZI" (WIDEO)

Gosc 18 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Dzisiaj chce mieć szare jutro zielone a potem znowu jej się zachce wrócić do brązowych, przecież to takie proste pójdzie zrobi operacje i luzik przecież jedyne co ryzykuje to utrata wzroku 🤦‍♀️ Szkoda ze nikt jeszcze nie wymyślił kolorowych soczewek kontaktowych 🤷‍♀️