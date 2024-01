Friz źle nosi córkę? Jedno zdjęcie z wakacji wywołało AFERĘ. Ekspertka grzmi: "Jest po prostu NIEBEZPIECZNE" (WIDEO)

Ekspertka punktuje Friza za nieprawidłowe noszenie córki

Noszenie dziecka przodem do świata w nosidle powoduje przede wszystkim wyprostowane nóżki, przez co dziecko ma nieprawidłową pozycję bioder. Kolejną rzeczą jest to, że my nie jesteśmy zbudowani anatomicznie w taki sposób, aby uzyskać u dzieci zaokrąglone plecki bądź prawidłowo wyprostowane, tylko powodujemy u dziecka nacisk na kręgosłup. Może to w dalszym efekcie powodować wady kręgosłupa - tłumaczyła Alicja.