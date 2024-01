Odziana w futro Wersow pakuje się po evencie do UMORUSANEGO mercedesa. Obok Friz w koszulce za 1,5 TYSIĄCA złotych (ZDJĘCIA)

Wersow ma za sobą przełomowy rok, w którym nie tylko urodziła córkę , ale również zrobiła poważny krok w stronę kariery artystycznej i wydała debiutancką płytę . Gwiazda internetu zdaje się umiejętnie łączyć rodzicielskie obowiązki z realizowaniem licznych zawodowych projektów. W podbijaniu wielkiego świata wspiera ją oczywiście narzeczony, Friz . Para, stacjonująca na co dzień w Krakowie, w poniedziałkowy wieczór zjawiła się w stolicy. Do Warszawy przyciągnęła zakochanych premiera filmu "Piep*zyć Mickiewicza" , w którym wykorzystano jeden z utworów aspirującej piosenkarki. Sporo emocji wzbudziła stylizacja, w której 27-latka wkroczyła na czerwony dywan.

Już następnego poranka Friz pochwalił się w mediach społecznościowych, że właśnie wybiera się na wakacje do ciepłych krajów. Poniedziałkowa wizyta na salonach okazała się więc tylko ekspresową wizytą w stolicy. Tuż po projekcji wspomnianego filmu Wersow i jej ukochany pognali do swojego luksusowego auta. Towarzyszył im oczywiście operator kamery, który dokumentował każdy rok znanej pary. Na parkingu nie zabrakło też paparazzi, którym udało się uchwycić, jak rozbawiona i odziana w obszerne futro Weronika maszeruje do umorusanego mercedesa. Wszystkiemu ze stoickim spokojem przyglądał się Friz, który miał na sobie koszulkę marki Off White, którą obecnie można kupić za niemal 1,5 tysiąca złotych.