Wersow w prześwitujących "spodniach" walczy o uwagę na premierze "Piep*zyć Mickiewicza" (ZDJĘCIA)

Gosc 51 min. temu zgłoś do moderacji 40 2 Odpowiedz

Dlaczego pieprzyc Mickiewicz? W Polsce najlepiej pieprzyc,j......,to wtedy mozna liczyc na poklask. Chore czasy .Wszystko zrzucic z piedestalu,obrzucic blotem. Jest luz ,mozna robic co sie chce i wg.niektorych o to chodzi. A pani wyglada przyzwoicie. Naprawde ,nie ma sie co czepiac.