Laluna Unique ujawnia, ILE ZARABIA w telewizji. Kwota może wywołać poruszenie

Oki 26 min. temu

Moi drodzy ta pani do dama do towarzystwa pracowała w Hamburgu na mieszkaniu oraz w klubie wśród jej znajomych na instagramie sporo koleżanek z branży !!! Więc niech się tak nie wychyla . A druga sprawa ona nie potrafi się wypowiedzieć pustą głowa. Kiedyś chwaliła lekarkę od medycyny estetycznej która niszczyła ludziom wygląd . Co trzeba mieć w głowie żeby to polecać.