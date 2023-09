Laluna Unique ZMNIEJSZY BIUST o dwa rozmiary. "Nie podobają mi się już mega duże piersi"

Laluna Unique to jedna z najbardziej charakterystycznych uczestniczek programu TTV "Królowe życia" . W szóstym sezonie jego skład zasiliła pochodząca z Oławy Kasia , która od razu kazała tytułować się znanym do dziś pseudonimem. Dołączając do obsady reality dała się poznać jako miłośniczka tatuaży i amatorka wizyt w tureckich klinikach chirurgii plastycznej .

Laluna zawsze dążyła do osiągnięcia wymarzonego wyglądu

To moje życie, moja du*a, moja sprawa . Nikt za mnie go nie przeżyje, więc moje operacje i moje decyzje są moją sprawą - wyznała w rozmowie z "Faktem".

"Królowa życia" w przeszłości narzekała na mały rozmiar piersi . Wyznała, że jeszcze kilkanaście lat temu, niedługo po urodzeniu córki, ich wygląd wskutek karmienia wpędzał ją w spore kompleksy . Przy okazji dodała też, że wypada skromnie w porównaniu do gwiazd wielkiego formatu, jak Michael Jackson czy Victoria Beckham , którzy kilkudziesięciokrotnie trafiali pod nóż chirurgów plastycznych. To jednak nie uchroniło jej przed zostawieniem w ich klinikach astronomicznej sumy pieniędzy .

Laluna planuje... częściowe odwrócenie efektów wcześniejszych operacji

Operacja piersi jest praktycznie bezbolesna. Ale ból po operacjach mija do tygodnia, więc co to za ból w porównaniu do tego, jak niektórzy tracą bliską osobę i nosisz ból w sercu całe życie jak ja. Straciłam tatę w wieku 23 lat. Mnie już żaden ból nie złamie, bo najgorszy noszę w sercu - wyznała Laluna, nieoczekiwanie otwierając się na zupełnie inny temat.