Laluna Unique wygina się na tle POFALOWANYCH mebli! "Więcej Photoshopa się nie dało?" (FOTO)

Raczej nikogo nie dziwi już, że celebrytki nagminnie zaklinają rzeczywistość na Instagramie. Do tego grona zalicza się też "królowa życia" Laluna. Bohaterka kontrowersyjnego show nie ukrywa, że ma słabość do medycyny estetycznej. Praktycznie nie przypomina siebie z przeszłości, ale wygląda na to, że wciąż jej mało.