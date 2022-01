Tak KIEDYŚ WYGLĄDAŁA Laluna Unique z "Królowych życia"! Zdradziła, co w sobie zmieniła... (FOTO)

Laluna Unique zdobyła ogólnopolski rozgłos dzięki dokumentowaniu swojej codzienności w programie "Królowe życia". Nie jest tajemnicą, że, podobnie jak inne uczestniczki słynnego show, ma wyraźną słabość do medycyny estetycznej, do czego sama się zresztą przyznaje. Jeszcze nie tak dawno apelowała do 26-latek, że to najlepszy moment, aby "coś sobie poprawić".