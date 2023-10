Laluna Unique została oskarżona o zakup PODRÓBKI. "Królowa życia" pospieszyła z wyjaśnieniami: "NIE JEST wstyd zapie*dalać w podróbkach" (WIDEO)

W świecie show biznesu pojawiają się gwiazdy i ikony mody w kreacjach oraz akcesoriach od światowej sławy projektantów. Nie da się ukryć, że i znane z rodzimego show biznesu persony lubują się w luksusie. Do jednej z dam, które uwielbiają modę należy również znana z "Królowych Życia" Laluna Unique. Ostatnio jednak zarzucono jej, że... wybiera podróbki znanych marek. Co odpowiedziała?

Czy Laluna kupuje podróbki ze znanym logiem?

Ostatnio Laluna Unique z "Królowych życia" zrobiła niemałe zamieszanie na Tik Toku. Na jednym z filmików wytknięto jej, że kupiła torebkę za 300 euro wartą 8000 euro, tym samym sugerując, że może być to podróbka. Laluna próbowała się bronić.

Kto powiedział, że to jest oryginał, przecież nie powiedziałam, że to jest oryginał, ani nie powiedziałam, że to jest podróba - powiedziała.

Czy nie uważasz, że chodzenie po trupach, jak to ujęłaś, to jest taka kradzież intelektualna względem projektanta? Przecież on tworzy modele jakichś akcesoriów, ubrań, które cieszą się tak dużą popularnością, wkłada to swoją pracę. Ludzie są w stanie zapłacić takie pieniądze - kontynuował mężczyzna na nagraniu.

Według Laluny Unique "90% Polaków ubiera się w podróby"

Laluna próbowała dyplomatycznie wybrnąć z sytuacji, podkreślając, że każdy ma prawo robić to, co chce. Zaznaczyła również, że ona nigdy nie powiedziała, że kupuje podróbki, ale też nie zaprzeczyła.

Ja nigdy w życiu nie powiedziałam, czy ja chodzę w podróbach, czy ja chodzę w oryginale. Ja powiedziałam, że nie jest wstyd zapie*dalać w podróbach i tego zdania nie zmienię. 90% Polaków ubiera się w podróby, ale k***a nikt się do tego nie przyznaje - stwierdziła.

W komentarzach na TiktToku zawrzało

Prowadzący Tiktoker wyraził wątpliwość, co do tego, ilu Polaków ubiera się w podróbki. Temat Laluny i jej dodatków pozostaje nadal otwarty, ale Internauci wyrobili już swoje zdanie. Wielu z nich uważa, że nie ma nic złego w kupowaniu podróbek.

E tam czepiacie się, w UK podróbki to normalka; Nie czaje problemu; Większość ciuchów rzeczy jest kreowane na [red. te od] projektantów drogich marek i co, że ona nosi takie? Jej sprawa; Biedny nie kupi, a ten co chce udawać bogatego bardzo dobrze wie, że to podróbki. Więc wolny rynek skoro się sprzedaje.

A wy co uważacie?

