Laluna wije się w obcisłym kombinezonie, prezentując efekty operacji zmniejszenia żołądka. Zdradziła, ile już SCHUDŁA! (WIDEO)

Kaya 23 min. temu

W swoim życiu zawodowym miewałam różne dochody, bywało i tak, że ponad 20 tys netto miesięcznie. Stać mnie było na markowa torebkę, tylko powiedzcie mi po co? No po co napychać portfel jakimś burakombz wybujałym ego? Przecież te produkty nie są warte swojej ceny. A może po to by jakaś pani pożądliwie spojrzała na moją torebkę? Szczerze, wolę jak ktoś się do mnie uśmiechnie...🙂