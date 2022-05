Laluna z "Królowych życia" schudła do walki ponad 16 KILOGRAMÓW! (ZDJĘCIA)

W sobotę 14 maja w Krakowie odbędzie się kolejna edycja słynnego mordobicia celebrytów, czyli Fame MMA. Gala już od kilku miesięcy budzi niemałe emocje i to z kilku powodów. Jednym z nich jest znana nam dobrze z "Królowych życia" - Laluna Unique. Kochająca wypady do tureckich klinik medycyny estetycznej celebrytka weszła w ostry konflikt ze swoją wcześniejszą przeciwniczką, która musiała zrezygnować z walki z powodu kontuzji. Później wdała się w medialny konflikt z Sylwestrem Wardęgą. Ten nieustannie zarzuca jej bowiem, że sprzedaje w swoich sklepach podróbki, a ona w odpowiedzi twierdzi, że przed nim nie musi się z niczego tłumaczyć...

Nie da się jednak ukryć, że (oprócz kręcenia "dymów") Laluna naprawdę ciężko przygotowywała się do sobotniej walki. W oktagonie stanie do walki z Wiktorią Jaroniewską, tiktokerką, która zastąpiła w ostatniej chwili kontuzjowaną dziewczynę Gimpera. W piątek wieczorem odbyło się ważenie wszystkich uczestników oraz media trening. Tym sam dowiedzieliśmy się, że Jaroniewska wniosła na wagę trochę ponad 63 kilogramy. Laluna okazała się o blisko sześć kilogramów cięższa - waży 69 kilogramów. To oznacza, że w okresie przygotowawczym do walki schudła aż 16 kilogramów.