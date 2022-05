Lana Del Rey dokazuje nad talerzem spaghetti, zwiedzając bajkowe Portofino (ZDJĘCIA)

Iza 22 godz. temu zgłoś do moderacji 14 12 Odpowiedz

Zdrowie i prawidłowa waga to jest piękne. Lana jest fajna kobietą, nie zmienia to jednak faktu, że ma za dużo kg i to nie jest zdrowe, tak samo jak nie jest zdrowym mieć niedowagę. Tyle w temacie