Lana Del Rey ZARĘCZYŁA SIĘ z ciachem z APLIKACJI RANDKOWEJ! Nieźle trafiła?

Do tej pory nieujawnianą drugą połówką Lany Del Rey ma być niejaki Clayton Johnson - 31-letni wokalista od dłuższego czasu próbujący swoich sił w Los Angeles. Póki co kariera szła mu raczej mizernie, biorąc pod uwagę, że dosłownie nikt nie słyszał o założonym przez niego wspólnie z braćmi boysbandzie The Johnsons, ale wygląda na to, że los właśnie się do niego uśmiechnął.