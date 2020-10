Lana Del Rey założyła MASECZKĘ Z SIATKI na spotkanie z fanami. Oburzeni internauci: "CO DO K*RWY, LANA?"

Lana Del Rey wydała właśnie tomik poezji o zmyślnym tytule Violet Bent Backwards Over The Grass. W ramach promocji nowego dzieła gwiazda pop zaplanowała spotkanie z fanami w Los Angeles, na którym przeczytała wiersze i opowiedziała o procesie twórczym. Wydarzenie miało odbyć się z zachowaniem wszelkich pandemicznych obostrzeń , a sama Lana została ulokowana przez organizatorów w specjalnie wydzielonej strefie, z dala od publiczności.

Nie zmienia to faktu, że niektórym, najbardziej wytrwałym wielbicielom, udało się później podejść do swojej idolki i zrobić z nią selfie. Biorąc pod uwagę "awangardową" maseczkę Lany, nie był to chyba najlepszy pomysł...