Koronasceptyczny Tomasz Karolak dokazuje na ściance i KPI z noszenia maseczek (ZDJĘCIA)

W mijających tygodniach Tomasz Karolak wyraźnie poczuł potrzebę dorównania koronasceptycznej matce swoich dzieci, Violi Kołakowskiej . W sierpniu aktor pojawił się w jednym ze sklepów sieci IKEA, skąd wyproszono go za brak maseczki. Wygrażanie na Instagramie i powoływanie się na Konstytucję nie pomogło - oburzony Karolak w eskorcie ochrony musiał opuścić market .

Od tamtego czasu Tomasz Karolak wykorzystuje każdą okazję, aby udowodnić wszystkim, że ma "dystans" do sprawy. Pod koniec sierpnia trenerka krnąbrnego aktora opublikowała na Instagramie osobliwy filmik, na którym ten pokonuje długość sportowego basenu w maseczce ochronnej na twarzy. Nie do końca w sumie wiadomo po co, ale śmiechom nie było końca...