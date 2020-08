"Zreformowany" Tomasz Karolak pływa w MASECZCE NA TWARZY: "Trenujemy w różnych warunkach" (ZDJĘCIA)

lknkj 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 5 Odpowiedz

No i dobrze, ze z tego kpi! Bo tylko mozna z tych masek kpic i z tej choroby bezobjawowej! A ci ktorzy swierdza ze ludzie masowo umieraja w szpitalach pod respiratorami, to zapraszam do szpitala, niech sobie poogladaja PUSTE ODDZIALY! To nie jest grozna choroba. Nie ma sie czego bac, trzeba o siebie dbac, bo jak sie czlowiek boi, to odpornosc spada i wtedy zachoruje!