Lara Gessler broni WYSOKICH CEN świątecznych potraw z knajp mamy: "Jeśli ktoś uważa, że jest za drogo, TO MOŻE SOBIE ZROBIĆ SAM"

Magda Gessler prezentuje świąteczne menu. Tyle trzeba zapłacić za poszczególne potrawy

Lara Gessler szczerze o cenach świątecznego kateringu mamy

Zacznijmy od inflacji - to jest taka główna rzecz. My zawsze po prostu korzystamy ze składników super jakości, więc to jest podstawa do tego, żeby to kosztowało tyle, a nie mniej. Ja cały czas mówię, że ani ja, ani mama nie jesteśmy zaborcze na wiedzę w żaden sposób, wszystkimi przepisami się dzielimy. Więc jeśli ktoś uważa, że jest za drogo, to może to sobie zrobić sam. Natomiast jeśli ktoś nie ma czasu, umiejętności, no to w razie czego my jesteśmy po to, żeby po prostu pomóc - tłumaczyła.