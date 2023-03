Lara Gessler i Magda Gessler w poruszających słowach wspominają Piotra Gesslera: "Nie wiadomo, jak z tym żyć..."

Laluna 32 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Poniższy cytat ilustruje dosłownie to, co czuję również ja. W 2018 roku zmarł mój tata, a rok później zginął w wypadku mój ukochany mąż. Obie z córeczką (4 lata wtedy mającą) zostałyśmy same. Żal strarconego życia, więzi, miłości, młodości, wszystkiego. "Od kilku dni przewija mi się w głowie scena, której nigdy nie zobaczę. Obraz Neny, z jej rozczochranym włoskami i wyciągniętym językiem, wołające "Dziadziusiu! Dziadziusiu!" I mojego Taty, który już przykucnął i czeka na nią z otwartymi ramionami, by po chwili ją przytulić i pocałować. Tego nigdy nie zobaczę, choć widzę to setki razy. Kończyłby dziś 65 lat".