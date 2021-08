Nie żyje Piotr Gessler. Restaurator, były mąż Magdy Gessler i ojciec Lary (ZDJĘCIA)

Nika 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Jedną z pierwszych miłości Magdy Gessler był andaluzyjski Rom. Magda miała wówczas 19 lat i poznała go w Madrycie, gdzie mieszkała z rodzicami. _Był piękny, zaborczy i… absolutnie za niski. Kiedy byliśmy na spacerze, ja szłam po jezdni, a on po chodniku_ - opowiadała Gessler. Choć Hiszpan oświadczył się pięknej Magdzie, to do ślubu nie doszło, bo ojciec wywiózł ją do Polski.