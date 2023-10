Lara Gessler tłumaczy męża, który po narodzinach ich dziecka zamieszkał w hotelu. Przekona Was?

niemagda 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

niech sobie go trzyma jak chce i na warunkach jakie akceptuje, on i tak pisze, że tylko chwilowo ("chwilowo robię przerwę.."!!!) rezygnuje z bycia ze sobą (!!!), zatęsknił, to sobie wrócił, jak bania znów spuchnie, to sobie wyjdzie...no cóż, każdy ma swoje pole i orze jak lubi...nawet jeśli płaci mu za ten hotel, tak wyglądają postępowe babki gessler, które potem uczą kobiety (co rewolucje kuchenne, to wywody "psychologiczne" p.magdy),co to jest przemoc, co to brak szacunku, wsparcia itd.