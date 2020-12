Pomysłowy Piotr Szeląg usypia małą Nenę suszarką: "Spokój mój. Spokój Twój" (FOTO)

Wygląda na to, że - podobnie, jak w przypadku żony - Piotrek również świetnie odnajduje się w nowej rzeczywistości. Na profilu prawnika co rusz pojawiają się kolejne urocze fotki z dziewczynką, które roztapiają serca internautów. W niedzielę Szeląg raz jeszcze oczarował liczną grupę instamatek, udostępniając zdjęcie przedstawiające jego i małą Nenę pogrążonych we śnie. Co ciekawe, na zdjęciu można dostrzec suszarkę, której szum jest zwykle niezawodnym sposobem na usypianie niemowlaków.