Lara Gessler w dosadnych słowach mówi o wyborach. Co zrobi, gdyby wygrał PiS? "Aż ciężko mi się zrobiło" (WIDEO)

Lara jest także jedną z wielu gwiazd, które aktywnie włączyły się do kampanii "Kobiety na wybory", której celem jest zachęcenie kobiet do udziału w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Lara Gessler o udziale kobiet w nadchodzących wyborach. Zwraca uwagę na jedno

Jeśli ktoś chce, a nie może, to jest do duży problem. Trzeba się zorganizować w grupki: z ciocią, siostrą, wziąć dzieci pod pachę zrobić sobie wycieczkę i celebrować. To jest piękny dzień. To jest nasze święto. To wykorzystanie naszego głosu. To najbardziej legalna metoda pokazania naszej dezaprobaty, sprzeciwu bądź poparcia — wyznała.