Magda Gessler RZUCA TALERZAMI w "DD TVN" i wykrzykuje: "Budzę młode kobiety, które nie chcą iść na wybory. DOSYĆ TEGO!" (ZDJĘCIA)

Gospodarz i widzowie czwartkowego wydania " Dzień dobry TVN ", dzięki Magdzie Gessler mogli liczyć na wyjątkową pobudkę. Uzbrojona w okulary ochronne restauratorka przywitała publiczność przed telewizorami z namiotu zlokalizowanego przed wejściem do studia śniadaniówki. Towarzyszący jej Marcin Prokop przyznał, że rzucił przed chwilą talerzem, ale "od razu został zrugany, że robi to nieprofesjonalnie, że rzucanie talerzami musi mieć swoje uzasadnienie ". Zapytał więc o nie Magdę, która tłucze naczynia zawodowo.

Takie, że trzeba obudzić towarzystwo, do którego wchodzisz i ono śpi i nie reaguje właściwie w jakiejś samoobronie tego, żeby wreszcie ocalić pracę, swoją firmę, więc jak oni śpią i dalej do nich gadam i nic nie mogę zrobić, to jedynym wyjściem, żeby otworzyli oczy na swoją rzeczywistość, jest walenie talerzami - rozpoczęła.

Ale ponieważ, że nie jesteśmy na "Kuchennych Rewolucjach", ponieważ jesteśmy w Warszawie i wszyscy jesteśmy dobrze przebudzeni, w związku z tym budzę wyłącznie młode kobiety, które nie chcą iść na wybory, którym się wydaje, że wszystko będzie samo, że mężowie wszystko załatwią i chowają głowę w poduszkę. Od nich zależy los ich córek, naszych babć, wszystkich kobiet w Polsce. Niech one wezmą losy w swoje ręce, więc je tłukę, tłukę je tak, żeby się wreszcie OBUDZIŁY! DOSYĆ TEGO! Co sobie myślą? Że ktoś za nie coś zrobi? Kobiety są najważniejsze, bo są przyszłością tego kraju! Do wyborów mają iść! Mają iść do wyborów! - nawoływała Gessler, tłukąc talerz za talerzem.