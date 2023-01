Lara Gessler wspomina reakcję ojca na jej dawny związek: "Miałam 17 lat, przyprowadziłam mu faceta, który miał 32 LATA"

Lara Gessler o podobieństwie do ojca. Nie chciała, żeby kojarzono ją wyłącznie z matką

Jak ktoś mi mówi: "jaka jesteś podobna do mamy", mówię: "nie widziałaś taty". Jestem córeczką tatusia , (...) przygruchałam sobie tę cichość, którą mam tata, bo bardzo nie chciałam, żeby mnie jeden do jeden kojarzono z mamą, bo to jest takie oczywiste - wyznała.

Lara Gessler jako nastolatka zakochała się w dużo starszym mężczyźnie. Jak zareagował jej ojciec?

On nigdy nie chciał, by był wpływ jego myślenia na to, co ja robię. Kiedy miałam 17 lat, przyprowadziłam mu mojego faceta, który wtedy miał 32 lata, z którym za chwilę zamieszkałam, więc uważam, że ojciec, który ma tak mocną relację z córką, naprawdę musi jej ufać, żeby jej na to wszystko pozwolić - przyznaje.