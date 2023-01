Lara Gessler wspomina dzieciństwo: "Nie chodziłam do przedszkola. Rodzice znaleźli się NA CELOWNIKU MAFII"

Lara Gessler zaistniała w świecie polskiego show biznesu jako córka Magdy Gessler i z czasem sama zyskała status pełnoprawnej celebrytki. Dziś 33-latka podobnie jak jej znana mama, rozwija się w branży kulinarnej, zarządzając jedną z warszawskich restauracji oraz publikując własne książki i e-booki z przepisami. Lara prężnie działa także jako influencerka i dość chętnie opowiada o szczegółach życia prywatnego w wywiadach. Celebrytka już wielokrotnie publicznie powracała pamięcią do czasów dzieciństwa, otwarcie przyznając , że jej życie w domu Gesslerów nie należało do standardowych.

Lara Gessler wspomina dzieciństwo. "Rodzice znaleźli się na celowniku mafii"

Gessler zdradziła na przykład, że jako dziecko nie chodziła do przedszkola - i to nie tylko dlatego, iż jej rodzice woleli wówczas zabierać ją w kolejne podróże. Magda Gessler i jej mąż Piotr w latach 90. narazili się bowiem mafii i żyli w strachu o własne bezpieczeństwo. Jak wspominała Lara, zanim rozpoczęła edukację w szkole, żyła w odizolowaniu od rówieśników.

Nie chodziłam do przedszkola. Rodzice woleli, żebym jeździła z nimi po świecie. Poza tym, to były lata 90., a one były dla nich niebezpieczne. Wypowiedzieli wojnę mafii i nie chcieli płacić haraczy. Brali udział w proteście przedsiębiorców z warszawskiej Starówki, który polegał na zamknięciu lokali na kilka dni w środku sezonu. Rodzice znaleźli się na celowniku mafii, w domu zawsze była ochrona. Nie puszczano mnie na plac zabaw, nie bawiłam się z dziećmi, nie miałam koleżanek. Byłam odizolowana od rówieśników do czasu pójścia do szkoły - wspominała w "Wysokich Obcasach".