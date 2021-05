Lara Gessler wspomina STRACH PRZED MAFIĄ w dzieciństwie: "Cały czas byliśmy narażeni. Mieliśmy ochronę 24/7"

Ostatnio Gessler zaprezentowała na Instagramie mały przedsmak tego, co znajdzie się w jej książkowym życiorysie. Na profilu restauratorki pojawiło się nagranie, w którym jej córka, Lara Gessler, wraca wspomnieniami do czasów dzieciństwa. Okazuje się, że w życiu rodziny Gessler nie zawsze było kolorowo. Jak zdradziła Lara w rozmowie z biografem matki, w latach 90. jej bliscy żyli w strachu przed mafią.

Naprawdę to, co ona ma w tej chwili, to jest małe miki w porównaniu do tego, jak oni żyli w latach 90. - kiedy faktycznie na Starówkę weszła mafia, chciała zbierać haracze, ona się nie zgadzała na to, więc my byliśmy narażeni cały czas - wspominała Gessler.