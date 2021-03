Magda Gessler też chce stworzyć AUTORSKĄ KOLEKCJĘ UBRAŃ... Skusicie się?

Wciąż skupiam się na działalności swoich flagowych lokali, restauracji i cukierni. Zaczęłam się też zajmować stylizacją, modą i całym w ogóle programem robienia rzeczy - ubrań, które będą firmowane przeze mnie i które będą stylizowane przeze mnie. Cały czas pracuję nad tym pomysłem i kiedy uznam, że wszystko podoba się mnie, wtedy przedstawię go również państwu - zapowiedziała z uśmiechem.

Nie jest tajemnicą, że dzięki wyrazistej garderobie Magda jest kolorowym ptakiem polskiego show biznesu, jednak pozostaje pytanie, czy ludzie faktycznie wyłożyliby spore sumy na to, aby prezentować się podobnie. Trudno też powiedzieć, czy koszt takich ubrań byłby w zasięgu możliwości finansowych "zwykłych śmiertelników".

Do pełni szczęścia brakuje jeszcze żurku, który za 900 ml kosztował 45 złotych, oraz makowca, za który przyszło zapłacić chętnym 110 złotych. Warto jednak wspomnieć, że w drugim z przypadków nieco zwiększyła się gramatura, a wszystkie frykasy spod wypielęgnowanych dłoni Magdy powstają z wysokiej jakości produktów, co oczywiście podbija cenę. Nie jest natomiast tajemnicą, że absolutnie nie są to dania na każdą kieszeń.