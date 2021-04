Magda Gessler wspomina dzieciństwo: "Nie wolno mi było JEŚĆ CHLEBA. Bito mnie po rękach"

W obliczu rozpoczynającej się w niedzielę Wielkanocy w pewnym momencie rozmowa zeszła na tematy związane ze zwyczajami i zachowaniami obowiązującymi przy stole. Gessler i Makłowicz postanowili poopowiadać nieco widzom o zasadach, jakie panowały w ich rodzinnych domach. Znana z zamiłowania do rzucania garnkami i patelniami Magda wyznała na przykład, że w dzieciństwie zabraniano jej jeść pieczywa.

Nie wolno było jeść mi chleba, bito mnie po rękach. Ja byłam bardzo szczupła, tak jak Lara. Mama do mnie mówiła, że jeżeli schudnę kilogram, to będzie mi płaciła za kilogram schudnięcia tyle, ile się płaciło za kilogram cielęciny - wspominała Gessler.

Restauratorka przyznała, że matka uczyła ją, by nigdy nie zjadała posiłku do samego końca - gdyż mogłoby to zostać uznane za nietaktowne.