Zawadiacki Robert Makłowicz pije kawusię w bransoletce z napisem "J*BAĆ PIS" (FOTO)

Foco 5 min. temu

To były wspaniałe czasy gdy w tv leciały same wartościowe rzeczy. Makłowicz, trafiony zatopiony. Młodzieżowe seriale produkcja polska. A teraz ru****dła hotele, kacze dzioby, alkohol. Tv tak bardzo dale zły przykład i młodzi nie wiedzą chyba, że można być innym, że bycie skromnym i kulturalnym to nie obciach